Racconti – Scintille per riaccendere la memoria è il titolo del libro che sarà presentato sabato 4 giugno alle ore 17 nella sala consiliare del palazzo del Comune di Crotone. Il libro è una raccolta di racconti scritti dai soci Auser che hanno frequentato i corsi “Lettura ad alta voce” e “Scrivere per non dimenticare”. La presentazione è organizzata dal circolo culturale Upelk - Auser di volontariato Crotone. A tutti i presenti sarà consegnata una copia omaggio.