Nasce Officine Armoniche, collettivo di artisti crotonesi

Si chiama Officine Armoniche ed è collettivo di artisti crotonesi – tra musica, canto, teatro – che si è ritrovato per avere e dare nuovi stimoli creativi, aggregativi e qualitativi alla scena pitagorica. il collettivo nasce dall'esperienza di “Breathe” - concerto organizzato lo scorso aprile al Giardino di Pitagora per far emergere l’arte nel suo senso più ampio, in quanto mezzo di comunicazione forte, strumento per trasmettere messaggi potenti.

Officine Armoniche ha l'obiettivo di allargare il raggio ed accogliere quanti vorranno sposare l'idea. Si inizia subito con “Bus-sing”, una serie di quattro eventi che si terranno il 4-11-18-25 giugno: in collaborazione con Autolinee Romano, e da un'idea di Floriana Mungari, per le vie del centro cittadino girerà un autobus “particolare” a suon di musica: i passeggeri, durante il tragitto, saranno accompagnati da alcune esibizioni live.

Il 4 giugno a bordo ci saranno lo Shining Voices Gospel Choir e la Ottopiù Street Band; l'11 giugno Skapizza & Jason Mikeh; il 18 giugno Mykyta Tortora, Maria Teresa Manica ed Anna Rizzo; il 25 giugno Eliseo Chiarelli, Samuele Leto e Gennaro Innaro (Musica Crotonese). L'appuntamento è in piazza Pitagora con quattro corse ogni sabato (alle ore 17:30 – 18 – 18:30 – 19) ed i dj set di Giuseppe Laratta con Giuseppe Marino al basso. Dunque, l'invito è quello di acquistare il biglietto e salire a bordo del “Bus-sing”!