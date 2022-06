Atletica leggera, sabato 4 giugno torna la CapoColonna-Crotone

Tre anni dopo l'ultima edizione, torna la CapoColonna-Crotone. 10 Km di corsa nello scenario incantevole di una costa mozzafiato che accompagnerà i podisti dal promontorio lacinio fino al lungomare cittadino. Una gara particolarmente attesa e sentita, organizzata dalla Milon runner, che sabato 4 giugno ritorna sulla scena, calamitando in città i corridori di tutta la regione. L'assenza forzata dovuta all'emergenza sanitaria che ha impedito lo svolgimento nel 2020 e 2021 ha ulteriormente alimentato la voglia dei partecipanti, pronti a rispondere in massa.

La gara rientra infatti nel circuito del calendario Fidale e vale anche quale prova del Cds regionale Master, e questo costituisce una ghiotta vetrina per i podisti della Calabria, che accorreranno in massa per un appuntamento prestigioso ma anche formativo quale momento utile per confrontarsi con i migliori interpreti della specialità.