Balneazione, il Comune attiva il servizio di assistenza per garantire l'estate ai disabili

Assistenza alla balneazione per i diversamente abili. L'amministrazione comunale ha licenziato un atto d'indirizzo in merito accompagnato da 45mila per la realizzazione del servizio. Il progetto si chiama "Nessuno si senta escluso".

Un servizio - informa una nota dell'assessorato alle Politiche sociali - che consenta ai beneficiari di vivere in un contesto accogliente la balneazione assistita, offrendo anche occasioni di socializzazione e di pari opportunità e per consentire maggiore comfort ed adeguata sicurezza. Il servizio - prosegue la nota - prevede il trasporto, l’assistenza alla balneazione e momenti di socializzazione e di interazione.

Nei prossimi giorni, informa l'assessore Filly Pollinzi, sarà pubblicato l’avviso per gli utenti interessati.