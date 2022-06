Via Cutro, lavori in un negozio, affiorano presunti resti murari di Kroton

Quello che si vede nelle foto potrebbe essere con molta probabilità materiale murario proveniente da un isolato dell'antica città. E' venuto fuori da uno scavo a piano terra lungo via Cutro. Siamo in pieno quartiere meridionale dell'Antica Kroton, a poche decine di metri dall'area archeologica conservata sotto la direzione generale della Bper. Del ritrovamento è stata informata la Soprintendenza archeologica. La segnalazione è partita dal Gruppo archeologico krotoniate.

Ferma restando la conferma ufficiale, ricordiamo che a Crotone chiunque può scavare e danneggiare per sempre le stratificazioni antiche. Manca una norma che vieti questo tipo di scavi e che coinvolga direttamente e preventivamente il Comune, quanto meno sul piano della cautela e della tutela dei reperti, prima ancora che il ritrovamento venga segnalato all'autorità competente.

Giusto per ricordare ancora, da quelle parti, nel quadrato tra via Cutro e le vie Venezia, Firenze e Scalfaro, area di grande valenza archeologica, in passato sono stati realizzati attraversamenti stradali sotterranei per collegare piani interrati da un isolato all'altro. Parliamo, ovviamente, di esercizi commerciali.