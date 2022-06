Estate, Isola Capo Rizzuto raddoppia con la bandiera Verde per i bambini

Dopo la bandiera Blu quella Verde. Doppio colpo per Isola Capo Rizzuto sul piano turistico e promozionale. La bandiera Verde viene assegnata ogni anno da un comitato tecnico composto da pediatri che oltre all’eccellenza delle acque di balneazione, valuta altri requisiti funzionali affinché la spiaggia sia a misura di bambino.

Isola Capo Rizzuto non è nuova a questo riconoscimento. La bandiera Verde le viene assegnata dal 2009. Quest’anno però ha un sapore diverso in quanto sventolerà accanto all'ambito riconoscimento della Fee, la bandiera Blu che certificato l'eccellenza del mare e dei servizi offerti.

“Da questi riconoscimenti – commenta il sindaco Maria Grazia Vittimberga - ci auguriamo che possa ripartire il turismo dopo due anni di pandemia, e far sì che Isola Capo Rizzuto diventi nuovamente appetibile come lo era un tempo. Noi ci stiamo preparando per rendere il territorio accogliente e cercheremo di dare il giusto benvenuto agli ospiti che sceglieranno il nostro territorio”.

Il ritiro ufficiale della bandiera Verde è previsto per il 9 luglio a Mazara del Vallo, in Sicilia.