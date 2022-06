Festival dei libri di mafia, tra gli ospiti il giudice dei crimini di guerra in Ucraina

Presentato il programma dell’undicesima edizione di Trame, il festival dei libri sulle mafie che si svolgerà dal 22 al 26 giugno prossimi a Lamezia Terme. Quest'anno l'evento coincide con una ricorrenza tragica ed allo stesso tempo importante nella storia del Paese: il trentennale delle stragi di mafia del ’92 in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Tanti gli ospiti presenti nel cartellone: dai magistrati come Piero Grasso, Ilda Boccassini, Francesco Greco, Nicola Gratteri e Giuseppe Lombardo a intellettuali e giornalisti come Roberto Saviano, Goffredo Buccini, Giovanni Bianconi e Attilio Bolzoni e lo scrittore e narratore Stefano Massini. Inoltre, nella sera del 23 giugno, Rosario Aitala, il giudice della Corte penale internazionale che giudica i crimini di guerra in Ucraina.

Trame.11 è promosso dall’omonima fondazione e dall’associazione antiracket Lamezia Onlus. Il filo conduttore sfocerà in ogni forma culturale: dai libri al teatro, dal cinema alle sale del Museo archeologico lametino, e ancora con l'artista e cantante N.A.I.P., con il momento musicale con Franco d’Aniello e Gianluca Spirito dei Modena City Ramblers, fino al ricordo per la grande fotografa Letizia Battaglia.

I contenuti del festival sono stati presentati dal direttore artistico di Trame, il giornalista Giovanni Tizian; Nuccio Iovene e Cristina Porcelli, rispettivamente presidente e direttore organizzativo della fondazione Trame; Giusy Princi, vice presidente della Regione Calabria con delega all’Istruzione e alle Attività culturali; Maria Teresa Morano, coordinatrice Mani Libere-Associazioni antiracket della Calabria.