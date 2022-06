A fuoco un furgone per vendita panini sul lungomare di Crotone

CROTONE - Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha danneggiato nelle prime ore del mattino del 4 giugno un furgone per la vendita di panini. Il fuoco è divampato dal vano motore e si è diffuso alla cabina di guida senza, a quanto pare, intaccare la zona della cucina nella quale si preparano i panini. Il mezzo era, come sempre parcheggiato nei pressi di piazza Marinai d'Italia.

Ad accorgersi della fiamme un uomo che era uscito poco dopo le 5.30 per innaffiare le aiuole davanti casa che ha allertato i pompieri e le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i pompieri del Comando provinciale che hanno estinto il fuoco e messo in sicurezza il mezzo a bordo del quale c'erano anche delle bombole di gpl normalmente utilizzate per la cucina. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Crotone che, insieme con i vigili del fuoco, stanno svolgendo accertamenti sulla natura dell'incendio.