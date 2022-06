Comune, al via le nomine per la costituzione del Comitato gemellaggi

Il Comune di Crotone, in esecuzione del vigente Regolamento comunale per la costituzione, la gestione e lo sviluppo di relazioni nazionali ed internazionali con città, comunità e territori, ha pubblicato un avviso per la formazione di un elenco di persone disponibili a fare parte del Comitato gemellaggi.

Il Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti, rapportandosi con tutti i soggetti territoriali specificatamente interessati al gemellaggio. Gli interessati possono produrre istanza ai sensi dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente (http://www.comune.crotone.it/) utilizzando il modello di domanda allegato.