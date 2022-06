Pallanuoto, la Rari Nantes vince ancora e ottiene la qualificazione aritmetica ai playoff promozione

L'Auditore vince e vola ai playoff. Un traguardo aritmetico arrivato grazie alla vittoria numero 15 su 16 partite, ultima delle quali ottenuta sabato contro o la Waterpolo Palermo - terza in classifica - con il risultato di 12-8 - si qualifica per i Playoff promozione per la Serie A2 2022. Una marcia trionfale che trova la sua naturale evoluzion con l'accesso agli spareggi, che l'Auditore intende compiere da prima della classe. Contro il Palermo ha disputato la partita perfetta con una difesa imperforabile. Una vittoria di un livello superiore. Una qualità di gioco importante espressa nella più importante partita dell’anno. E la conseguenza è stata, appunto, la certezza anticipata di poter continuare la corsa verso la promozione. Ora mancano due partite prima del termine della stagione regolare, prima di concentrarsi sulla fase successiva. Con la fondamentale novità di poter giocare nel proprio impianto dopo aver peregrinato per tutta la stagione tra Calabria e Sicilia.