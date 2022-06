"Crotone città di tutti": il sindaco faccia una volta tanto gli interessi della comunità

"Altro che la tutela della città, il sindaco ha a cuore soltanto biechi ed oscuri egoismi, e la cura degli interessi occulti di quei gruppi di potere che da tempo tirano le fila di questa amministrazione".

Lo sostiene il capogruppo di "Crotone città di tutti" Danilo Arcuri, che offre a Enzo Voce due possibilità: "Dare una reale svolta alla sua attività amministrativa e cercare di realizzare i progetti e di mettere a frutto la montagna di risorse ereditate da quel passato di cui tanto ama parlare male, oppure, senza una maggioranza, consegnare le dimissioni e ridare la parola ai cittadini".

A parere di Arcuri "Crotone non capirebbe altre strade che porterebbero questa amministrazione a vivacchiare per qualche altro mesetto mettendo a serio repentaglio il futuro della comunità. Per una volta, per la prima volta, che il sindaco faccia gli interessi della città" auspica il consigliere comunale, piuttosto che "tenere in piedi questa fallimentare amministrazione con accordi contro natura".