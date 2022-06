Crotone, va a fuoco ufficio autonoleggio sulla statale 106

CROTONE - Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti è divampato poco dopo le 9 del 6 giugno nei locali di un ufficio di noleggio auto sulla Statale 106 in località Poggio Pudano. Le fiamme hanno impegnato per ore le squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone. Il fuoco ha interessato un ufficio per autonoleggio ed un deposito ad uso privato; un'officina meccanica, nella quale c'erano alcune auto, è stata coinvolta dal forte calore e dal fumo che hanno invaso anche un garage privato e degli appartamenti di civile abitazione.

L’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi delle fiamme agli appartamenti vicini ed all’officina; il denso fumo nero ha interessato anche la ss 106 senza problemi di viabilità. Sul posto anche la polizia stradale ed una volante della questura.