Doloso l'incendio del furgone sul lungomare, spuntano le immagini

CROTONE - E' stato chiaramente doloso l'incendio del furgone per la vendita di panini avvenuto alle prime ore del mattino di sabato 4 giugno scorso sul lungomare di Crotone.

A confermarlo sono le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza della zona che mostrano un uomo che accende e lancia un innesco sotto il vano motore del furgone che immediatamente prende fuoco. Dalle immagini non si comprende se l'uomo, vestito completamente di nero, abbia prima cosparso di liquido infiammabile il mezzo o se lanci una sorta di bottiglia incendiaria. Di certo anche lui viene investito dalle fiamme poiché si vede che quando corre via, ha i pantaloni che vanno a fuoco nella parte bassa della gamba.

I carabinieri, intervenuti sabato mattina, stanno vagliando queste immagini per individuare l'autore dell'attentato che poteva avere conseguenze ben peggiori perché a bordo del mezzo usato come cucina per la preparazione di panini c'erano anche delle bombole di gpl.