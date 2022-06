Nuovi arredi per gli asili comunali. Pollinzi: presto rifaremo anche gli esterni

I bambini potranno concludere e cominciare il prossimo anno educativo in ambienti ancora più accoglienti. L'assessora alle politiche sociali del Comune di Crotone, Filly Pollinzi, annuncia il rinnovo degli ambienti interni agli asili comunali. In particolare quello di via dei Mille (nella foto) i cui arredi, alle spalle del palazzo di giustizia, erano abbastanza vecchiotti.

Presto, anticipa l'assessora, il restyling sarà esteso agli spazi esterni. "La cura e l'attenzione agli spazi e ai luoghi della città sono una precisa scelta politica dell'amministrazione comunale. L'ambiente che proponiamo ai bambini - dice - non è mai solo una scelta progettuale ma svolge il ruolo di terzo educatore, decisivo nel determinare la qualità degli apprendimenti".