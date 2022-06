Isola, Pulifondale: subacquei e apneisti riempiono due camion di rifiuti

Anche questo anno si è svolta la manifestazione a favore della tutela dell'ambiente "Pulifondale". Nella mattina del 5 giugno in località Torre Vecchia ad Isola Capo Rizzuto coordinati dal presidente dell'associazione Isola Ambiente Apnea, Emanuel Vizzacchero è stato raggiunto un altro importante obiettivo: sono stati raccolti due camion di rifiuti in collaborazione con i subacquei e gli apneisti tesserati FIPSAS e la Guardia Costiera, Rai Per il Sociale e il Consiglio Regionale della Calabria.

La manifestazione organizzata a Capo Rizzuto è stata quella che in Italia ha raggiunto il record di rifiuti raccolti in Italia grazie alla partecipazione di oltre 50 volontari che hanno perlustrato i fondali marini. All'iniziativa ha aderito la rete di associazioni Japyx, Prociv italia, Arces Odv di Isola, Lega navale di Le Castella, l'associazione culturale Leonardo Da Vinci, il gruppo folkloristico Magnagrecia e il sommozzatore Francesco Megna per il supporto imbarcazione.

I numerosi rifiuti verranno smaltiti seguendo le norme di sicurezza ambientale e in settimana una ditta specializzata con il ragno a raccogliere gli inerti che non è stato possibile caricare sui mezzi di raccolta.