Pioggia di medaglie per gli studenti dell'istituto Mario Ciliberto

Gli studenti dell'istituto Mario Ciliberto di Crotone si sono aggiudicati il podio nella fase provinciale del progetto "Atletica...mente sport". Nelle gare che si sono disputate nei giorni scorsi nella struttura sportiva settore B i ragazzi crotonesi hanno sbaragliato la concorrenza. Quattro le discipline previste. Ed in tutte gli atleti hanno ottenuto ottimi risultati: ottanta metri, getto del peso, salto in lungo, corsa campestre sulla distanza di 800 metri. Cristiano Nicoletta è arrivato secondo nella gara degli ottanta metri, Francesco Giungato primo nel salto in lungo, Daniele Proietto primo nel salto in lungo, Cristian De Meco terzo nella corsa campestre. Prezioso il contributo di Orlando Gerace che ha sostenuto i compagni e comunque pronto a sostituire qualcuno. I docenti impegnati nel progetto si ritengono soddisfatti dei risultati raggiunti dai ragazzi. Gaetano Capria, Mario Foglia e Francesco Scandale infatti hanno guidato gli studenti nel percorso di preparazione alle gare. "I risultati ottenuti - hanno spiegato - dimostrano che gli allenamenti, l'impegno costante, la passione e la determinazione ripagano studenti e docenti che credono nello sport come volano per migliorare la qualità della vita e della società".