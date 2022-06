Incendio capannone a Passovecchio: distrutte anche auto e un motocarro

CROTONE - Hanno lavorato senza sosta con temperature altissime correndo da una parte all'alra della provincia. Per i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone e dei distaccamenti di Cirò Marina e Petilia Policastro quella del 6 giugno è stata una giornata davvero impegnativa a conclusione della quale hanno dovuto affrontare, con tutte le risorse disponibili, l'incendio scoppiato nel cortile di un capannone che fino a qualche settimana fa ospitava il mercatino della pulci in località Passovecchio. Le fiamme si erano propagate nel recinto da un incendio di sterpaglie in un terreno adiacente.

Un incendio difficile da domare per via dei materiali altamente infiammabili presenti ed anche provante dal punto di vista fisico per i pompieri che - con le alte temperature di lunedì, aumentate dal fuoco - hanno dovuto lavorare con pesanti attrezzature e presidi di sicurezza personale. Le fiamme hanno coinvolto alcune vetture, un motocarro, alcune cataste di legno e vari pannelli. E' stato necessario richiamare sul posto più squadre dei vigili del fuoco da altri incendi e località. I pompieri hanno fatto il via vai con due autobotti per rifornire di acqua le autopompe di Crotone e Cirò Marina. Per lo smassamento, bonifica e per evitare la ripresa dell’incendio il comando provinciale dei vigili del fuoco ha ritenuto opportuno l’uso di un mezzo movimento terra. Sul posto per i rilievi del caso anche Polizia e Carabinieri.

Nel corso della giornata c'era stato un incendio ad un magazzino di un autonoleggio sulla 106 che aveva tenuto impegnato le squadre dei pompieri per diverse ore, Inoltre a Cutro era intervenuta una squadra del distaccamento Petilia Policastro per un incendio sterpi che lambiva le abitazioni.