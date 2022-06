Pedalata della legalità da Casalgrande, giorno 11 l'arrivo a Cutro

CUTRO - E' previsto per il prossimo 11 giugno l'arrivo in piazza Gio.Di Bona a Cutro della "Pedalata della legalità" partita lo scorso 3 giugno da Casalgrande (RE). La manifestazione, giunta alla seconda edizione è organizzata dal gruppo sportivo Virtus Casalgrande con l’obiettivo è di creare dei gemellaggi con realtà sportive dei territori di arrivo e far crescere, attraverso lo sport, i giovani, educandoli alla legalità. Scopo dell’iniziativa, inoltre, è “manifestare solidarietà agli amministratori di quelle terre che tutti i giorni si prodigano nella difesa di certi valori e resistono e contrastano la criminalità organizzata”. La carovana, che nel viaggio farà sette tappe, è composta dai ciclisti amatoriali Abbruzzese Domenico (originario di Cutro), Michele Mirko Russo, Paolo Rivi e Carlo Amarossi appartenenti alla ASD Virtus Casalgrande del presidente Giordano Meglioli. Alla manifestazione prevista all'arrivo a Cutro sono stati invitati la Commissione straordinaria Comune di Cutro, il Presidente e i consiglieri della Provincia di Crotone e i Sindaci. Sarà presente inoltre una delegazione del comune di Casalgrande guidata dal Sindaco Giuseppe Daviddi, dall’Assessore allo sport Valeria Amorossi e dal consigliere comunale Antonio Maione, mentre per il Comune di Reggio Emilia sarà presente Palmina Perri, originaria di Cutro