Santa Severina, sorpresi a rubare arance: arrestate due persone

SANTA SEVERINA - Stavano rubando arance quando sono stati sorpresi dai carabinieri. E' accaduto a Santa Severina dove i militari della locale Stazione, su segnalazione della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro, sono intervenuti in un fondo agricolo in località “Passo” dove era stato segnalato il furto in atto di agrumi.

I carabinieri giunti sul posto trovavano S.G., 28 anni, e P.N., 41 anni, che si stavano allontanando a bordo di un mezzo dove avevano già caricato circa 240 Kg. di arance poco prima trafugate. I due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e posti ai domiciliari in attesa della celebrazione del processo con il rito direttissimo, mentre la refurtiva, del valore di circa 300 euro è stata restituita al legittimo proprietario.