Gianni Rivera e la sua 'Academy' sabato 11 giugno al villaggio turistico 'Spiagge Rosse' di Capo Rizzuto

Sabato 11 giugno il villaggio turistico ‘Spiagge Rosse’ di Capo Rizzuto del responsabile Francesco Piscitelli avrà l’onore di avere ospite Gianni Rivera, il golden boy del calcio italiano, bandiera del Milan degli anni ’60 e ’70. Rivera planerà nel territorio isolitano con la sua Academy che porta il suo nome, una realtà che sta prendendo forma e che ha iniziato una sorta di collaborazione anche con la realtà isolitana, nello specifico con Delta Projet, con la quale è in piedi un progetto a più ampio respiro. Sarà una sorta di ‘test’ per Rivera, che punta a creare e legare un asse proprio per scovare i talenti del futuro in questo lembo di terra che potrebbe essere una fucina di giovani promesse.