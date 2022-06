'Giornata nazionale dello sport', un successo l'evento organizzato dal Coni sul lungomare cittadino

La ‘Giornata nazionale dello Sport’, un successo assoluto. Il tradizionale appuntamento organizzato dal Coni nazionale che si svolge abitualmente ogni prima domenica di giugno, ma cancellato nelle ultime due edizioni dagli effetti dell’emergenza sanitaria ha riscosso unanimi consensi. Quest’anno è tornato più atteso e partecipato che mai, con risultati davvero sorprendenti per presenza e capacità organizzativa. Un successo accentuato da quel desiderio di libertà e normalità dopo anni di sofferenze e restrizioni, e nell’aria si percepiva quella voglia di riappropriarsi di tutti quegli spazi preclusi per troppo tempo. Quattordici le discipline che hanno dato la loro adesione in un evento che si pone sempre come obiettivo la promozione della propria attività, in una sorta di vetrina a cielo aperto che offre la possibilità di farsi conoscere alla grande platea.