Pnrr scuole, 522mila euro per le nuove mense di via Saffo e Papanice

Il Comune incassa oltre 500mila euro dal Pnrr per la realizzazione di nuove mense scolastiche. Lo rende noto l'assessore al ramo Luca Bossi, che ringrazia "tutto il team al lavoro - scrive - senza sosta per raggiungere i risultati prefissati”.

Nello specifico, sono state ammesse a finanziamento due delle tre proposte presentate dal Comune, ammessa con riserva la terza. Le nuove mense sorgeranno all’istituto comprensivo Alcmeone di via Saffo, costo 286.594, e all’istituto comprensivo Papanice di via Calabria, costo 235.238 euro, per un importo totale di 522mila euro.

"Continuiamo a lavorare senza sosta per sfruttare al massimo le potenzialità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza" aggiunge Bossi. Con questi salgono infatti "a 14 i finanziamenti ottenuti dall’Amministrazione comunale in tema Pnrr, con un indice di successo pari all’85% e un totale ad oggi di 23,5 milioni di euro di progetti da realizzare - conclude l'assessore - secondo le tempistiche imposte dal Governo".