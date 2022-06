Slitta ancora il mercato comunale del primo giovedì del mese

Ancora uno slittamento per il mercato comunale del primo giovedì del mese. In considerazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione del marciapiede in corso su viale Regina Margherita, il sindaco ha disposto lo spostamento di sette giorni della tradizionale fiera mensile: da giovedì 9 giugno a giovedì 16 giugno.

Il mercato comunale era stato già rinviato al 9 per via della corrispondenza del primo giovedì del mese con la concomitante celebrazione del 2 giugno per l'anniversario della nascita della Repubblica italiana a seguito del referendum istituzionale del 1946.