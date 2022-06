Nuova scuola Pitagorica, consegna premio "Nelle tue radici il tuo futuro"

Venerdì 10 giugno è in programma la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della prima edizione del concorso per le scuole "Nelle tue radici trovi il tuo futuro" organizzato dalla Nuova scuola Pitagorica. L'evento, che rientra nel progetto “La Nuova scuola Pitagorica incontra la Scuola”, avrà luogo a partire dalle 18 nella sede dell'associazione in vico Municipio 1.

Il concorso, spiega il presidente della Nuova scuola Pitagorica, Marco Tricoli, "vuole essere un’occasione d’incontro e promozione della conoscenza del fenomeno della Prima Italia e della Magna Grecia, per risvegliare sentimenti positivi sul tema dell’etica, della dignità della donna, della lotta alla violenza, che aiutino l’umanità a superare questa fase di decadenza di valori".