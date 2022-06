Akrea, rifiuti indifferenziati buttati nell'organico, così si vanifica tutto

CROTONE - L'utilizzo non corretto dei contenitori della differenziata crea disagi e penalizza lo smaltimento dei rifiuti. E' quanto denuncia Akrea che mostra alcune foto dei cassonetti nei quali si dovrebbe solo lasciare i rifiuti organici pieni, invece, di spazzatura indifferenziate che rende impossibile il corretto smaltimento e vanifica la differenziata.

"Nonostante la gran parte degli utenti mostri di aver ormai assimilato le regole sulla differenziazione dei rifiuti domestici - si legge in una nota di Akrea - dobbiamo purtroppo registrare una soglia ancora consistente di comportamenti scorretti. Ai “refrattari” al rispetto delle regole è opportuno ricordare il danno che procurano a se stessi e alla collettività. Irregolarità come quelle rappresentate nelle foto, infatti, arrecano a tutti i cittadini danni economici (aumento della Tari), danni alla salute e, da ultimo ma non per ultimo, pregiudicano il decoro, e quindi l’immagine, di una città che aspira a essere una accogliente località turistica".

Queste le istruzioni su come differenziare in modo corretto.