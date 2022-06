Isola Capo Rizzuto, venerdì a Le Castella la consegna della Bandiera Blu

Venerdì 10 giugno appuntamento a Le Castella per la cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2022 al Comune di Isola Capo Rizzuto. Ne dà notizia l'amministrazione comunale.

Sono quattro i vessilli che saranno consegnati direttamente dal presidente nazionale della Foundation for Environmental Education (Fee), dottor Claudio Mazza, al sindaco Maria Grazia Vittimberga, che li prenderà in consegna a nome di tutta la cittadinanza isolitana.

L’evento si terrà alle ore 18.30, all’interno della fortezza Aragonese di Le Castella, e non all’esterno come era stato annunciato in un primo momento, considerate le avverse condizioni meteorologiche.