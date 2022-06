Avvocati, consegnate 35 medaglie d'onore per i 40, 50 e 60 anni di professione

Sono stati 35 gli avvocati a ricevere dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Crotone le medaglie d’onore per i 40, 50 e 60 anni di professione. La cerimonia, organizzata in collaborazione con la Fondazione scuola Forense si è svolta nel pomeriggio del 10 giugno nel Palazzo di Giustizia di Crotone. Il presidente dell'ordine degli avvocati, Tommaso Vallone, nel suo intervento ha sottolineato: "Quella di oggi è una vera e propria festa, i colleghi che vengono premiati sono stati, insieme ad altri, i maggiori interpreti per la realizzazione di un clima di reciproco rispetto tra avvocati e giudici a conferma di un percorso che costituisce la pur breve storia del giovane Tribunale di Crotone".

Rivolgendosi agli avvocati premiati Vallone ha evidenziato il loro lavoro: "Decenni dedicati con orgoglio alla giustizia ed alla difesa di tanti cittadini che hanno consegnato a voi ed alla vostra professionalità ragioni importanti della loro vita. Siete stati sempre portatori di valori di lealtà, onore e diligenza su cui noi avvocati prestiamo giuramento. Siete quindi un modello a cui i nostri giovani colleghi e le future generazioni di avvocati devono ispirarsi".

Nel corso della cerimonia è intervenuto l'avvocato Rosario Medici al quale è stata data la medaglia per i 60 anni di professione. Medici, che ha 92 anni, ribadendo di "essere ancora sulla breccia" ha esortato i giovani avvocati a studiare sui libri e a non fermarsi mai nell'aggiornamento.

Questi gli avvocati che hanno ricevuto la medaglia.

60 anni di professione

Rosario Medici

50 anni di professione

Giuseppe De Masi e Giovanni Mancuso

40 anni di professione

Ferdinando Adrianelli, Giuseppe Barbuto Tommaso Bonaccio, Raffaele Caccia, Michele Calabrese, Francesco Calzone, Silvano Cavarretta, Raffaela Dattolo, Cataldo De Franco, Angela Maria De Renzo, Daniele Fischetto, Salvatore Frisenda, Paolo Giannini, Melania Guzzo, Francesco Salvatore Lopez, Francesca Macrì, Graziella Maietta, Giuseppe Migale, Luigi Morrone, Maria Letizia Palmieri, Luigi Pirozzi, Maria Luisa Antonia Pirozzi, Maria Rita Polisca, Paolo Primerano, Saverio Antonio Romano, Mario Saporito, Luigi Scaramuzzino, Giuseppe Scerra, Maria Grazia Scola, Piero Spinelli, Maurizio Vulcano, Francescoantonio Zimatore.