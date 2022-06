Domenica 12 giugno a Crotone la giornata del cane dedicata al dottor Tedesco

Si svolgerà domenica 12 giugno al parco di via Tellini a Crotone la settima giornata del cane organizzata dall'Oasi rifugio Onlus. Si tratta di una sfilata amatoriale con premiazione dei primi 3 classificati nelle categorie: Cuccioli, Taglia piccola, Taglia media, Taglia grande. I cani meticci e i cani di razza si sfideranno in sottocategorie separate. La mattinata ed il primo pomeriggio saranno dedicate alle iscrizioni e quindi ci saranno le sfilate.

La giuria sarà composta dai medici veterinari e ci saranno dei piccoli briefing informativi dedicati al mondo canino e felino. Da quest'anno la manifestazione sarà dedicata al medico veterinario Sergio Tedesco, un professionista che ha lasciato il segno nel cuore di noi volontari e di tutte le persone che lo hanno conosciuto attraverso il suo lavoro e i suoi modi gentili e pacati.

Le iscrizioni (costo 10 euro) si possono fare presso Ambulatorio Darwin, Ambulatorio Veterinario Artemide, Clinica Veterinaria Magna Graecia, Vetfarma Mgd, Farzovet.

Da quest'anno la nostra manifestazione si arricchirà di un premio speciale, creato appositamente dall'orafo Riccardo Vallone , che verrà assegnato allo scrittore della storia più emozionante vissuta in prima persona insieme al proprio cane.Potrebbe essere il racconto di come vi siete incontrati, se c'è stata un'adozione scaturita da un salvataggio o ritrovamento in strada, se c'è stato un legame forte con qualcuno che non c'è più o se il vostro peloso vi è stato accanto in un momento particolare delle vostre vite... Insomma, ogni vostra esperienza sarà preziosa e vale la pena di essere raccontata.La dottoressa Roberta Tedesco, unitamente al nostro gruppo di volontari, sceglierà il vincitore e nel giorno della manifestazione verrà assegnato il premio.