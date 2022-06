In città Markus Kreuz, vice sindaco di Hamm e grande amico di Crotone

Markus Kreuz, vice sindaco della città di Hamm, ha incontrato questa mattina nel palazzo del Comune il sindaco Vincenzo Voce. Kreuz è tornato in veste istituzionale ma soprattutto di amico di Crotone. Il suo, infatti, è un ritorno nella nostra città che lo ha già avuto ospite in passato nell’ambito dei rapporti che legano Crotone alla città tedesca della Renania tramite l’associazione “Amici del Tedesco” presieduta da Loris Rossetto.

"L’incontro odierno è stata l’occasione per gettare le basi di un gemellaggio ufficiale tra le due città, previsto dalle normative nazionali ed internazionali, per dare ulteriore corpo all’amicizia che lega le due realtà, ma anche per istituzionalizzare i rapporti e gli scambi di natura culturale, formativa, commerciale" informa una nota dell'ufficio del sindaco.

Kreuz e Voce si erano già incontrati informalmente giovedì sera al “Tour storico del Principe di Piemonte – 90 anni di educazione” promosso dall’istituto comprensivo diretto dalla professoressa Maria Fontana Ardito per celebrare i novant'anni di vita della vecchia, cara e storica "scuola sul castello", tra i cui banchi si sono alternati intere generazioni di crotonesi.

Oltre a visitare la mostra allestita nella scuola, l’ospite tedesco ha assistito al concerto degli alunni diretto dal maestro Raffaele Zumpano e del coro polifonico “Anna Frank” diretto dalla maestra Luisa Floccari. Evento al quale hanno partecipato anche gli studenti provenienti da Hamm (Germania), Neufchataeu (Francia) e Kalisz (Polonia), ospiti di Crotone nell’ambito del progetto Erasmus+ “Speak, sport, click and sing”.