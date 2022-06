Pallanuoto serie B, la Rari Nantes vince il campionato e ora con la testa è già proiettata ai playoff

La Rari Nantes completa l'opera di una stagione regolare da urlo conquistando il primo posto del girone 4 del campionato di serie B con una giornata d'anticipo. Dopo aver brindato alla certezza aritmetica dei playoff, la formazione crotonese ha anche celebrato la vittoria del girone, arrivata oggi grazie alla propria vittoria ottenuta contro l'Unime e la contemporanea sconfitta della Polisportiva Acese, caduta a Palermo. I punti di vantaggio diventano così cinque, un divario incolmabile con appena una giornata da giocare. E così lo scontro diretto contro l'Acese diventa ininfluente ai fini della classifica finale, con l'Auditore che si gode il primo posto e si proietta già al turno dei playoff che la vedrà impegnata sabato 25 giugno nella piscina Olimpionica di Crotone, debutto assoluto stagionale nell'impianto di casa che si materializza proprio in concomitanza degli spareggi.

Grande la gioia del team crotonese, entusiasta di questo traguardo e della prospettiva di potersi giocare le carte per la promozione in casa propria. Un traguardo frutto di 16 vittorie su 17 partite disputate, che si è arricchito contro l'Unime, travolta 13-5 in un match a senso unico con i crotonesi sempre sul pezzo e mai disposti ad abbassare la guardia. Nessuno ha retto il passo, ed alla fine anche l'Acese ha dovuto alzare bandiera bianca allo strapotere del 'sette' di Arcuri. Ora resta l'ultimo appuntamento della stagione regolare contro i siciliani, ma la testa è già ai playoff. Appuntamento a sabato 25 giugno. Appuntamento con la storia - ha commentato a caldo il presidente Vincenzo Arcuri - A Crotone presso la nostra Piscina olimpionica Città di Crotone L’Auditore andrà in cerca del risultato di un sogno. Un caro saluto a tutti ed un ringraziamento per averci seguito. Sabato prossimo ci sarà l’ultima giornata di campionato - a Catania contro la Polisportiva Acese - Em.ma vi aspettiamo numerosi a Crotone il 25 giungo 2022 verosimilmente intorno alle 17.00/17.30 per la prima partita dei Playoff promozione 2022.