I racconti del globetrotter Marco Riolo per i ragazzi di Officina Kids

I racconti di Marco Riolo, il globetrotter crotonese che sta attraversando la Calabria con un fuoristrada sul quale ha montato una tenda, saranno al centro dell'incontro del 16 giugno prossimo con i ragazzi di Officina Kids che si rivolge ai bambini dai 6 anni in su.

L'incontro si terrà all'Alfieri Camping. Qui Marco Riolo spiegherà ai ragazzi la sua vita da campeggio con il minimo impatto ambientale. I suoi video racconti si possono vedere su YouTube, su Instagram e su Facebook. “Abbiamo pensato ad una serie di attività educative all’aperto – scrive in una nota officina Kids – affinché il tempo libero dei nostri ragazzi sia utile anche per imparare qualcosa di nuovo e interessante".

Giovedì 16 giugno dalle 9 il gruppo dei ragazzi di Officina Kids andrà al mare al Camping Alfieri per conoscere Marco Riolo. “Ascolteremo i suoi racconti sulla vita da campeggio, libero da orari, dal caos cittadino, lontano da supermercati sempre aperti e da clacson strombazzanti. Ci faremo raccontare come si accende un fuoco e come si prepara un pasto senza una cucina accessoriata, con un semplice fornello da campo. Grazie all’esperienza di Marco riscopriremo quanto è liberatorio perdersi nella natura, nei suoi odori e nei suoi colori”.

Tutti coloro i quali volessero avere delle informazioni possono rivolgersi alla pagina ufficiale di Officina Kids.