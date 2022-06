Magna Grecia Park, operazione da un miliardo di euro, le nostre anticipazioni

Lunedì 20 luglio è in programma la presentazione del masterplan del Magna Grecia Park, da un’idea progettuale dell’ingegnere Antonio Lidonnici che ha già raccolto numerosi adesioni locali e soprattutto l’attenzione di alcuni fondi d’investimento internazionali che la ritengono potenzialmente in grado di attrarre milioni di turisti e soprattutto fattibile sul piano economico. I numeri sono da capogiro, sia sul piano dimensionale che della forza lavoro diretta ed indotta, al punto da risvegliare vecchi fantasmi. L’operazione è coperta da uno stretto riserbo. Le nostre anticipazioni sulla versione cartacea del Crotonese in edicola a partire da martedì 14 giugno 2022.