A Cirò Marina svolta la 'Veleggiata per il pianeta'

CIRO' MARINA - Si è svolta domenica 12 giugno la "Veleggiata per il pianeta", una regata per celebrare la giornata mondiale degli oceani organizzata da Ambiente Mare Italia con lo scopo di coinvolgere diportisti e armatori nella difesa del mare. Durante la veleggiata, localmente organizzata con il supporto della Enzo Sport, gli equipaggi sono stati chiamati a monitorare lo stato di inquinamento del mare e la presenza di eventuali rifiuti galleggianti, come buste, mascherine e bottiglie di plastica e a comunicare alle autorità competenti la presenza di eventuali idrocarburi. Per svolgere al meglio il loro ruolo, gli armatori erano provvisti di un guadino, un retino, per raccogliere plastiche galleggianti. “Se vogliamo continuare a navigare in acque pulite dobbiamo sensibilizzare prima di tutto le persone che il mare lo vivono, come diportisti e armatori - ha detto Enzo Valente, delegato di Ambiente Mare Italia di Cirò Marina -. Ringrazio i diportisti e i velisti Giovanni, Salvatore, Roberto, Vittorio, Egidio, Nicodemo e tutti coloro che hanno partecipato alla buona riuscita dell'evento. Ringrazio l'amministrazione comunale di Cirò Marina, il sindaco Sergio Ferrari, il vice sindaco Piero Mercuri e la consigliera Francesca Larocca, che ha patrocinato l’iniziativa”. "Domenica a Cirò Marina - ha commentato Alessandro Botti, presidente di Ambiente Mare Italia- AMI - come a Civitavecchia e altre marinerie italiane, è partita la Veleggiata per il Pianeta. Gli armatori e i diportisti navigando si imbattono spesso nella plastica e in altri tipi di rifiuti galleggianti, per questo AMI vuole portare loro un principio di maggiore coscienza e responsabilità. Loro possono essere le prime sentinelle del mare, i nuovi ambasciatori di una nuova cultura del mare". “Siamo lieti di aver accolto la Veleggiata per il Pianeta a Ciró Marina – ha detto il vicesindaco Piero Mercuri -. Ciró Marina è un posto speciale che ha una peculiarità veramente unica o quasi, il sole qui sorge dal mare e tramonta nel mare! Abbiamo la fortuna di avere delle bellissime spiagge ed un mare limpidissimo, non a caso quest'anno tagliamo il traguardo della ventiduesima Bandiera Blu; un attestato ed un merito che va salvaguardato. Per far ciò dobbiamo prenderci cura del nostro territorio e del nostro mare che è il nostro polmone blu, un regolatore del clima che ha influenza sulla nostra costa, oltre che essere una fonte di lavoro per tanti operatori turistici ma sopratutto per le nostre marinerie, che ne ricavano un ottimo pescato. Ben vengano quindi manifestazioni come questa con un alto valore simbolico ma anche concreto, che l'Amministrazione Ferrari che ho l’onore di rappresentare, ha inteso patrocinare”.