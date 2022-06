Fenimprese apre in Albania, Mancuso: attiveremo relazioni bilaterali tra aziende

Dopo 60 sedi in Italia, altre 15 in apertura entro la fine dell’anno, e 20.000 associati, giorno 7 giugno, presso l’hotel Rogner, si è svolta l’assemblea costituente di Fenimprese Albania, durante la quale Silva Mana è stata eletta Presidente Nazionale. La sala piena di imprenditori, dirigenti di associazioni di categoria e testate giornalistiche, ha ricevuto i saluti istituzionali del Vice Sindaco di Tirana con delega alle relazioni internazionali, Anuela Ristani.

Per questa importantissima occasione erano presenti i massimi vertici di Fenimprese Italia: il coordinatore nazionale Simone razionale, il direttore nazionale Andrea Esposito, e il presidente nazionale Luca Vincenzo Mancuso.

"Tanto entusiasmo e tanta voglia di fare per le imprese albanesi - ha detto Mancuso - con le quali si cercherà di creare un rapporto bilaterale tra i due paesi, così da internazionalizzare le aziende italiane in Albania ed agevolare un processo di sviluppo tra le aziende albanesi in Italia".