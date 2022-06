Isola, presentato il ricco cartellone estivo: tra gli artisti Mario Biondi, Irama, Moro e Arisa

Si è svolta nei giorni scorsi, parallelamente alla cerimonia della Bandiera Blu 2022 conquistata dal Comune di Isola Capo Rizzuto, la presentazione del cartellone estivo, ricco di eventi di primissimo piano che vedranno esibirsi numerosi artisti di fama nazionale ed internazionale. Alcuni eventi si sono già svolti come, ad esempio, il coinvolgimento di Linea Verde che per due giorni ha registrato sul territorio, la Convention sul Finocchio che mira a valorizzare questo prodotto che da maggio è un marchio IGP e la stessa Cerimonia per la Bandiera Blu. Ovviamente, però, a farla da padrona sono i grandi eventi che si terranno sul territorio nel mese di agosto, a partire dagli ormai noti artisti che si esibiranno al Le Castella Music Fest, evento che mira a diventare tra i più importante della Regione Calabria e dell’intero Sud Italia. Per il primo saranno sette gli artisti di fama nazionale, alcuni anche internazionale, ad esibirsi sul palco dell’Arena del Mare, all’interno della Darsena Turistica di Le Castella: si partirà il 7 agosto con la comicità di Giorgio Panariello per poi accogliere il 10 lo spettacolo di Mario Biondi artista che non ha bisogno di presentazione; il 12 sarà il turno di due giovani rapper, Il Tre e Gianmaria, entrambi molti noti al pubblico giovanile. Poi il 18 e il 19, in rapida successione due grandissimi artisti: Irama e Salmo. Il primo è ormai un’artista amato da giovani e adulti, diverse partecipazioni al Festival di Sanremo e anche una vittoria nella categoria Giovani, ha venduto 2,5 milioni di dischi con tanti singoli di successo; Salmo è uno dei migliori rapper italiani e quella di Le Castella sarà la sua unica tappa al Sud. Entrambi vanno già verso il Sold Out. Il 23 agosto il Music Fest chiude con la serata di Fabrizio Moro, altra grande artista conosciuto ad apprezzato da più generazioni. Non solo il Music Fest ma anche altre serate importanti con altri artisti altrettanto noti come Arisa che si esibirà il 3 agosto a Capo Rizzuto e i The Kolors di scena in Piazza del Popolo il 24 agosto. Il 21, invece, spazio alla comicità di Biagio Izzo all’Anfiteatro di Capo Rizzuto. Tante altre saranno le serate con personaggi meno noti ma comunque di livello, oltre all’animazione sulle spiagge di Le Cannella e Capo Rizzuto, il tutto gestito dal direttore artistico Francesco D’Agostino, attore e cabarettista. Poi, ovviamente, serate dedicate alla musica popolare, agli artisti locali e sagre di prodotti tipici. Un altro grande evento, invece, sarà il Festival dell’Animazione si svolgerà nel mese di Agosto e coinvolgerà diversi villaggi della costa. A Settembre, infine, si chiuderà la stagione estiva con uno straordinario Stage di Danza (già aperte le iscrizioni) della durata di tre giorni con i grandi ballerini della Tv italiana: Kledi, Anbeta, Ambra, Francesco Nappa e Pino Carbone.