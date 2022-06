Capocolonna, abbattuta da vandali la ringhiera del belvedere

CROTONE - Quella che un tempo era la Kroton che dominava sul mondo antico è oggi una città vittima dei suoi stessi cittadini. Lo conferma l'abbattimento delle ringhiera del belvedere sulla strada provinciale per Capocolonna. Come si vede nelle foto (concesse dalla pagine facebook di Fortyz Brayan) la balaustra che permetteva di affacciarsi in sicurezza da una delle piazzole create per ammirare il panorama del 'golfo' di Capocolonna è stata letteralmente fatta a pezzi e scaraventata nel fosso. Un atto evidentemente vandalico e deliberato perché, anche se pur vecchia e malandata, quella ringhiera non poteva essere conciata come si vede nelle foto dal vento o dall'usura. Non risultano neppure in atto lavori di manutenzione su quell'area. Al massimo potrebbe essere stata causata da una manovra sbagliata di qualche mezzo, ma non giustifica il fatto che sia stata lasciata in queste condizioni.

Una conferma sia della mancanza di rispetto verso il bene pubblico, ma anche di controlli ormai inesistenti e di manutenzione scarsa. Adesso serve un intervento urgente di messa in sicurezza perché l'assenza della ringhiera crea una situazione di pericolo. Auspichiamo che la sicurezza non sia il solito nastro bianco e rosso ma una immediata installazione di una nuova balaustra.

Lo ripetiamo da tempo, se una città è tenuta bene da chi amministra (che provveda ad esempio a tagliare le erbacce ed a curare il verde pubblico e l'arredo urbano) anche i cittadini iniziano a rispettarla. Ma così evidentemente non è a Crotone che dell'antica Kroton, oltre a sperperare i soldi in modo assurdo, non ha più un briciolo di saggezza.