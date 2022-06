Trekking, Cammino della Magna Grecia: dalla dune di Cirò al centro di Crucoli

Sabato 25 giugno terza tappa del trekking sul Cammino della Magna Grecia, organizzato dall’associazione “Passi consapevoli – Cammino e meditazione". Il programma prevede una meditazione introduttiva e l’escursione verso Crucoli con partenza dalle Dune di Cirò. Per partecipare è necessario compilare il form https://forms.gle/tkUKchYFTGdxcsYL8; per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo email asdpassiconsapevoli@gmail.com oppure il numero di telefono 3490630919.

“Il trekking sul cammino della Magna Grecia coinvolge sempre più appassionati del turismo slow – spiega la presidente dell’associazione, Adele Scorza - ovvero di quel turismo che apprezza le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali, con la consapevolezza che camminare ci aiuta a praticare la Pace dentro di noi, per praticare sempre più l'ascolto, l'accettazione di ogni diversità, per nutrirci di bellezza e di armonia, riscoprire la nostra energia e seminare pace fuori e dentro di noi”.

L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid. Si parte alle ore 17. La partecipazione è gratuita per i soci dell'associazione, per gli altri basta sottoscrivere tessera associativa annuale di 10 euro. "Per ulteriori informazioni sull’associazione - invita la presidente Scorsa - visita il nostro blog https://camminoemeditazione.altervista.org/ o la pagina facebook https://www.facebook.com/camminoemeditazione".