Akrea, Giglio in scadenza, via libera al rinnovo di amministratori e sindaci

Il Comune ha dato il via libera alla presentazione delle manifestazioni d'interesse per il rinnovo degli organi societari della controllata Akrea, la società che si occupa dello spazzamento, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani. Nell'imminenza della scadenza, il sindaco Voce ha firmato il decreto che avvia la procedura per la nomina dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci. Poco dopo sono stati pubblicati all'albo pretorio dell'ente i relativi avvisi pubblici.

Attualmente sono in carica per il cda l'ing. Gianluca Giglio (presidente) e gli avvocati Raimondo Mancini ed Erminia Longo; la nomina degli ultimi due, insieme a quella dell'on. Rocco Gaetani a presidente, risale al 2019 quando sedeva sulla poltrona di sindaco Ugo Pugliese, quella di Giglio al 2020 ad opera del commissario Tiziana Costantino, a seguito dell'improvvisa ed immatura scomparsa di Gaetani. I sindaci effettivi sono i dottori Maurizio Racco (presidente) e Maurizio Macrì, la rag. Silvana Buscema.

Gli avvisi non hanno natura concorsuale. La valutazione è intesa esclusivamente ad individuare le persone ritenute idonee per la successiva designazione dei componenti dei due organi societari con apposito decreto del sindaco, pertanto non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. La nomina sarà disposta dal primo cittadino o un suo delegato in sede di assemblea dei soci.

L'incarico ha la durata di tre anni, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso annuo lordo del presidente e dei consiglieri del Cda è pari, rispettivamente, a 50.000 e 14.500 euro. Il compenso del Collegio sindacale è invece fissato dall’Assemblea della società nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Scaduto, ma in proroga fino all'approvazione del bilancio di previsione, il contratto triennale del dottor Maurizio Bonanno, il consulente per le attività di comunicazione e di informazione con l'utenza per la raccolta differenziata uscito vincitore da una selezione pubblica indetta tre anni fa dal compianto Rocco Gaetani.