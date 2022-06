Aveva armi e droga in casa, arrestata una donna di 40 anni

CROTONE - Una donna di 40 anni è stata arrestata perché nella sua abitazione sono state trovate droga e armi. E' l'esito di un'operazione straordinaria di controllo del territorio nel quartiere Acquabona svolta dalla Polizia di Stato. Nel corso dell'attività - che ha impegnato i poliziotti della Squadra Mobile, dell’U.P.G.S.P., del Reparto Prevenzione Crimine e della Sezione Cinofili della Questura di Vibo Valentia - sono state eseguite otto perquisizioni domiciliari e identificate 20 soggetti, di cui 13 con pregiudizi di polizia e penali.

Proprio nel corso di una perquisizione domiciliare, anche grazie al fiuto del cane antidroga Digos della Questura di Vibo Valentia, sono stati trovati 35 grammi di marjuana, 53 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, nonché 3 armi perfettamente funzionanti. In particolare: una pistola semiautomatica marca Bernardelli modello 60 calibro 22, che è risultata provento di furto, un fucile semiautomatico cal. 12 marca Breda ed un fucile a pompa marca Hatsan modello Escort cal. 12 con matricola abrasa. Si tratta di armi tutte illegalmente detenute.

Per questo una donna di 40 anni, che aveva la disponibilità dell’abitazione, è stata tratta in arresto per detenzione illegale di arma clandestina e di arma comune da sparo, ricettazione e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Gli agenti hanno anche rinvenuto un involucro di cellophane contenente 59 grammi di marjiuana, celata sotto alcuni rifiuti sul ciglio della strada, che è stata sequestrata a carico di ignoti.