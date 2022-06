Crotone, pubblicato bando per servizio di assistenza alla balneazione

CROTONE - E’ stato pubblicato sul sito dell’Ente l’avviso pubblico per la fruizione del servizio di assistenza alla balneazione, trasporto ed intrattenimento in favore di persone con diversa abilità nell’ambito del progetto “Nessuno si senta escluso” Atto consequenziale alla delibera di indirizzo con la quale l’amministrazione ha previsto un servizio che consenta ai beneficiari di vivere in un contesto accogliente la balneazione assistita, offrendo anche occasioni di socializzazione e di pari opportunità e per consentire maggiore comfort ed adeguata sicurezza. Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi.

I nuclei familiari, nei quali vi siano persone con diversa abilità, potranno presentare domanda, utilizzando il modello allegato all’avviso e pubblicato sul sito dell’Ente per fruire nel mese di luglio o di agosto di assistenza alla balneazione compreso servizio di trasporto dalle proprie abitazioni al lido attrezzato e al ritorno presso l’abitazione, attività di animazione e di intrattenimento per tutta la durata del mese. La domanda va presentata entro il 27 giugno 2022.