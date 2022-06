Calcio femminile, le crotonesi Romeo e Vetere con la Calabria al "Citta dell'Aquila"

È partita alla volta dell'Abruzzo la rappresentativa femminile calabrese che sabato 18 e domenica 19 giugno sarà impegnata nel torneo "Città dell'Aquila". Tra le convocate le crotonesi Michela Romeo e Veronica Vetere. Le selezioni regionali di Abruzzo, Calabria, Campania e Marche si sfideranno nel classico format con semifinali e finali, per contendersi il prestigioso torneo ospitato dalla "Città europea dello sport 2022".

Sabato alle ore 16 è in programma la sfida tra Campania e Calabria, alle ore 18 quella tra Abruzzo e Molise. "Partiamo con motivazioni alte e voglia di ben figurare, pur sapendo che non sarà semplice" dice il tecnico delle calabresi Francesco Ramunno. "Siamo consapevoli di affrontare selezioni regionali che storicamente sono preparate, ma daremo il massimo per trarre il meglio possibile dalle gare che andremo ad affrontare".

L’elenco delle convocate: Benedetta Anna Carelli (Cosenza Calcio), Sara Cariati (Cosenza Calcio), Annunciata Cinque (Cosenza Calcio), Alessandra Anna Mauro (Cosenza Calcio), Fabiola Aura (Cosenza Calcio), Desiree Perfetti (Cosenza Calcio), Rebecca Perrotta (Cosenza Calcio), Siria Romano (Cosenza Calcio), Valentina Tortora (Cosenza Calcio), Michela Romeo (Crotone), Veronica Vetere (Crotone), Elisabetta Cardamone (Promosport), Giulia Criseo (Promosport), Ilaria Gattuso (Promosport), Valentina Stranieri (Promosport), Chiara Surace (Promosport), Mariantonietta Ariobazzone (Reggina 1914), Sarah Giamba (Vibonese Calcio), Carmen Malfa (Vibonese Calcio), Miriam Sorrentino (Vibonese Calcio).