Maltrattava anziana madre, arrestato un 50enne di Cutro

CUTRO - Un uomo di 50 anni, T,.S. d Cutro, è stato arrestato e condotto in carcere per maltrattamenti in famiglia in seguito di un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere eseguita dai carabinieri della locale stazione. Il G.I.P. del Tribunale di Crotone, accogliendo le risultanze delle investigazioni, ha ritenuto rilevanti gli indizi di colpevolezza carico del 50enne che, a partire dall’aprile del 2021, maltrattava la madre. L'uomo era stato già arrestato nel 2018 per aver commesso il medesimo reato ai danni della madre convivente, oggi 77enne. La nuova attività di indagine dei militari dell'Arma avrebbe verificato che l'uomo,soprattutto quando si trovava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, continuava a maltrattare a mamma con aggressioni fisiche e verbali, minacce di morte con l’utilizzo di coltelli, percosse e ingiurie gravissime. Rilevanti, per la ricostruzione degli eventi, sono state le testimonianze rese dalla donna.