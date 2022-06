Cis 'Svelare Bellezza', 6,2 milioni di euro per la nuova piscina 'Coni'

Il Comune di Crotone si è aggiudicato il finanziamento per la riqualificazione della storica piscina Coni di viale Cristoforo Colombo. I fondi, 6,2 milioni di euro, sono stati assegnati nell'ambito della prima tornata di finanziamento del Cis "Svelare bellezza", il Contratto di sviluppo istituzionale sottoscritto questa mattina a Tropea, alla presenza della ministra per il Sud Mara Carfagna e della sottosegretaria Dalila Nesci. Il finanziamento assegnato a Crotone è il terzo più importante dopo quello del retroporto di Vibo Valentia (7,98 milioni di euro) e di Catanzaro (7 milioni) per realizzare spazi commerciali aperti nell'area Nicholas Green.

Degli 890 progetti selezionati dall'Agenzia per la coesione territoriale e dalla Regione Calabria per un valore di circa 3,5 miliardi di euro, ne sono stati finanziati 110 a priorità alta che riceveranno subito 226,97 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Il resto, 318 a priorità media e 462 a priorità bassa saranno finanziati in seguito.

Oltre che per il "risultato conseguito", il sindaco Voce e l'assessore Luca Bossi esprimono "soddisfazione" per "aver dimostrato la capacità progettuale dell’Ente e la certezza di avere prodotto progetti di grande respiro che auspichiamo - si legge in una nota a firma congiunta - poter vedere realizzati con ulteriori risorse messe a disposizione”.