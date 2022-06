Sud, Carfagna: per Calabria sottoscritto Cis da 227 milioni

"Il Cis Calabria rappresenta un unicum rispetto agli altri Cis che abbiamo avviato finora: investe l'intera regione, attraversa le competenze di sei ministeri, ha raccolto un numero record di adesioni e progetti e impegna risorse altrettanto considerevoli". Lo ha detto il ministro per il sud e la coesione territoriale Mara Carfagna in occasione della firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo 'Svelare bellezza', riservato al territorio della regione. Carfagna, nel suo intervento in videoconferenza, ha sottolineato il valore dell'iniziativa "ringraziando la sottosegretaria Dalila Nesci e il presidente della Calabria Roberto Occhiuto per il determinante contributo dato all'iniziativa".

"Il Cis Calabria va interpretato come un work in progress, che via via integrerà amministrazioni e progetti per allargare la sua sfera d'azione e renderla più incisiva sui territori". La maggior parte degli interventi individuati sono legati a tematiche ambientali, alla valorizzazione di risorse naturali e alla riqualificazione urbana, seguiti da quelli dei comparti della cultura e del turismo e dalla tutela delle minoranze etno-linguistiche.

"Il Governo nazionale - ha detto Dalila Nesci, Sottosegretaria per il Sud e la Coesione Territoriale - ha voluto dare una opportunità alla Calabria che è stata colta con grande entusiasmo da parte dei Comuni calabresi. È stato un grande momento di raccordo istituzionale e devo ringraziare per questo la ministra Mara Carfagna per il supporto e la fiducia concessa. È necessario valorizzare le ricchezze che già sono presenti in Calabria attraverso strumenti come i finanziamenti per dare cosi linfa ai territori e sostegno ai nostri Sindaci. L’occasione del Cis ‘Svelare Bellezza’ e il Pnrr daranno ulteriore spinta ed entusiasmo a questo bellissimo territorio. Il modello ha dimostrato, e ho incontrato più di 400 Sindaci, che ci sono grandi opportunità di sviluppo e che si può fare ancora tanto. Con il Cis ‘Svelare Bellezza’ saranno finanziati i primi interventi ma successivamente potranno avere spazio altri progetti".