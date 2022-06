Ospedale Cariati, Occhiuto: sarà riconfigurato come presidio su zona disagiata

“Leggo di presunte preoccupazioni in merito all’ospedale di Cariati. I cittadini e le associazioni posso stare tranquilli: ho dato la mia parola. L’ospedale di Cariati sarà riconfigurato come presidio ospedaliero su zona disagiata, in rete con l’ospedale di Corigliano". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto a proposito della denuncia da parte dei Comitati uniti per il Vittorio Cosentino che lamentavano la sparizione di servizi dal presidio sanitario.

"Con questa configurazione saranno garantite tutte le specialità mediche e chirurgiche di base - continua Occhiuto -. Sempre nella stessa struttura è prevista anche la realizzazione di un ospedale di Comunità, un presidio previsto dal Pnrr: tenendolo in piedi non abbiamo perso alcuna risorsa europea. In questo modo si chiude l'intero ciclo assistenziale ospedaliero. Avremo più servizi sanitari e prestazioni di qualità per i cittadini e per l’intero territorio”.