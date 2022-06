SAN GIOVANNI IN FIORE - Riapre la scuola alberghiera di San Giovanni in Fiore. Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che precisa: «Oggi abbiamo firmato il protocollo d’intesa tra l’Arsac, rappresentata dal suo direttore Bruno Maiolo, il nostro Comune e la Provincia di Cosenza, al fine di definire al riguardo i rapporti di collaborazione fra i tre enti".

L’Ufficio scolastico regionale ha confermato l’attivazione nella stessa Scuola, dal prossimo settembre, dei corsi per i professionisti della ristorazione e della ricettività. Come nel passato, la scuola alberghiera avrà il convitto, che ospiterà ben 70 studenti. Si tratta di un record. «Ritorna, dunque, la formazione dei ragazzi in due settori fondamentali per lo sviluppo turistico del territorio silano. La scuola alberghiera – sottolinea la sindaca Succurro – è un’opportunità straordinaria, sia per i nostri giovani che per l’economia locale. Sono soddisfatta: abbiamo mantenuto un altro impegno del programma elettorale. Tuttavia, non ci culliamo. Ci sono ancora molti importanti progetti da portare a termine. Adagiarsi sugli allori – conclude Succurro – non è da me e per fortuna non è un vizio dell’amministrazione che ho l’onore di guidare»