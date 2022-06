Comune, guerra fra dirigenti e funzionari: l'architetto Tricoli si dimette da Rup

Non c'è pace a piazza Resistenza. Nè dal punto di vista politico nè da quello più strettamente gestionale e amministrativo. L'ultimo esempio di un clima per niente sereno nelle stanze del Comune è la lettera di dimissioni inoltrata dal funzionario comunale Achille Tricoli dall'incarico di Rup, responsabile unico del procedimento, del progetto 'Sport senza frontiere' finanziato dal ministero dell'Interno attraverso il Pon legalità.

In una missiva indirizzata alla dirigente del quarto settore Clara Caroli, l'architetto Achille Tricoli lamenta di non essere stato mai coinvolto nella procedura prendendo quindi atto "della inutilità della mia funzione e delle mie prerogative di Rup". Tricoli spiega che "a far data da fine maggio (data di consegna degli elaborati da parte del progettista io non sono stato in condizione di interloquire sull'argomento con te, nè con l'assessore, mentre alle 15,30 del 22 giugno vengo 'invitato' a partecipare ad una call conference fissate per le 16 dello stesso giorno".

Alla dirigente Caroli, peraltro, Tricoli ricorda di essere "già impegnato a tempo pieno nelle attività di redazione dei numerosi Dip (documenti di indirizzo di progettazione, ndr) di Antica Kroton, con scadenze abbastanza ravvicinate - il 15 di luglio - entro le quali tutta la produzione amministrativa e progettuale deve essere inviata ad Invitalia per il prosieguo delle procedure di gara".