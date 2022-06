Auto e case a fuoco per incendio di sterpaglie a Cutro. Fiamme lambiscono case a Roccabernarda

Giornata di incendi boschivi nell'alto crotonese divenuti all'improvviso pericolosi per le abitazioni a causa del forte vento. Come è accaduto nel territorio del comune di Cutro. Auto e abitazioni sono andate in fiamme a causa di del fuoco divampato in località Scarazze nelle campagne di Cutro che, complice il vento, ha raggiunto in poco tempo la zona abitata. E'accaduto intorno alle 14.00 quando un incendio di sterpaglie per il forte vento ha interessato auto vetture, alcune abitazioni, un'azienda. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco si è evitato il peggio.