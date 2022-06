Calcio, patron Saladini nomina Marcello Cardona nuovo presidente della Reggina

Marcello Cardona è il nuovo presidente della Reggina. Lo ha comunicato ufficialmente oggi nel corso di una convocazione stampa allo stadio ‘Granillo’ il proprietario della società calcistica, Felice Saladini. Cardona subentra a Fabio De Lillo, nominato nei giorni scorsi amministratore unico in sostituzione di Luca Gallo, agli arresti domiciliari, per consentire la cessione della società.

Reggino di nascita, 65 anni, Cardona ha appena concluso la carriera professionale come prefetto di Lodi dopo essere stato Commissario per il coordinamento delle iniziative delle solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti e ancor prima in polizia. E’ stato arbitro di calcio, a disposizione della Can dal 1989 al 1996, dirigendo 32 gare in serie A e 88 in B.