Commissioni, Paolo Acri nuovo presidente della V, subentra ad Anna Maria Cantafora

Cambio al vertice della V commissione consiliare del Comune di Crotone. Nel corso di una riunione che si è svolta presso la Casa comunale, informa una nota della commissione, è stato eletto nuovo presidente Paolo Acri, esponente della lista 'Crotone Cambia'.

E' il terzo presidente che si avvicenda in meno di due anni alla guida della V commissione consiliare, organismo nelle cui competenze ricadono i settori economia del mare, energia, trasporti, lavori pubblici, verde pubblico, politiche comunitarie, programmi complessi.

Acri succede infatti alla consigliera Anna Maria Cantafora, di recente dimissionaria dopo aver ereditato la presidenza dal compagno di gruppo Salvo Riga. Entrambi eletti nelle liste di Tesoro Calabria, Cantafora e Riga sono tra i quattro dissidenti che hanno fatto andare la maggioranza sotto nell'ultima seduta di Consiglio.

Intanto Acri ringrazia "i colleghi consiglieri per la fiducia accordatami. Continuerò, da presidente - scrive - a lavorare, come ho già fatto quale componente della commissione, con lo stesso impegno e responsabilità, in sinergia con tutti i componenti, alla luce dell’importanza che rivestono i settori di cui si occupa la commissione".